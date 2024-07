Hoe komt dat hevige noodweer tot stand? Weerman Jonas De Bodt verklaart

De storm die gisteren over onze regio raasde, valt te verklaren door een valwind. Weerman Jonas De Bodt geeft tekst en uitleg bij het weerverschijnsel: “Aan de wolken konden we gisteren echt wel zien dat er een valwind zat aan te komen.” "Want die koude lucht die uit die wolk komt, die tilt aan de voorzijde de warme lucht op en dan ontstaat er een kraag, een 'shelf cloud' zoals we dat noemen.”

Doordat het gisteren 30 graden was en bovenop de wolken dan weer -50 graden, ontstonden er zware onweders. Jonas De Bodt: "Wat doet zo'n onweersbui?" Die zuigt eigenlijk alle lucht aan tot hoog in de top van de wolk, waar het dus erg koud is. "Die lucht (...) gaat dan razendsnel naar beneden, botst tegen de grond in alle richtingen uit.”

Zo gaan de windsnelheden razendsnel de hoogte in, met desastreuze gevolgen voor de dorpskernen in Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos.