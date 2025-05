Naar de carwash gaan terwijl we spaarzaam moeten zijn met water? "90% wordt voortdurend gerecycleerd"

Sinds 19 maart geldt in Vlaams-Brabant code geel voor droogte. Omdat het al even niet meer heeft geregend, mag er bijvoorbeeld geen water meer worden onttrokken aan De Mark, en vraagt de overheid om spaarzaam om te gaan met water. Maar bij carwash Dodane in Sint-Pieters-Leeuw is daar niet veel van te merken: auto's schuiven nog steeds aan voor een wasbeurt. Bernd is één van hen: "Ik weet dat ze hier water recupereren. Ze gebruiken niet altijd nieuw water, dus ik vind het beter om naar hier te komen dan zelf te wassen."

Zaakvoerder Danny Vander Eckt legt uit hoe de recyclage van water werkt. "In de wasstraat loopt het water via speciale kanalen naar 4 opvangputten van elk 10.000 liter. Het water wordt als het ware gedecanteerd en loopt van de ene put naar de andere. Van daaruit wordt het opgepompt naar ons recyclagesysteem waar het water wordt gezuiverd tot we het opnieuw kunnen gebruiken."

Globaal zijn er ook strikte richtlijnen. Een carwash moet minstens 80% van alle water recycleren.