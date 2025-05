Chloë, crisisgezinshuisouder, vangt kinderen met moeilijke situatie thuis op: "Rust, stabiliteit, routine, voorspelbaarheid"

Chloë De Wit is crisisgezinshuisouder sinds oktober. Zelf heeft ze twee kinderen, daarnaast vangt ze nog drie andere kinderen op. "Eigenlijk regel je alles in het dagelijkse leven van de kinderen, zoals je bij je eigen kinderen zou doen", zegt Chloë. "Van het ontbijt tot het slapengaan dus. Daarnaast komen er ook oudercontacten en vergaderingen bij."

Het idee voor dit soort gezinshuizen ontstond twee jaar geleden. Niels Heselmans van het Agentschap Opgroeien vertelt over de voordelen. "We zien dat rust, stabiliteit, routine, voorspelbaarheid ontzettend belangrijk zijn voor kinderen die uit een moeilijke thuissituatie komen", zegt Niels. "Daarvoor is deze maner van werken het summum. Er is altijd dezelfde persoon wanneer ze wakker worden en die is er ook wanneer ze gaan slapen."

Ook Chloë haalt veel voldoening uit haar job. "Je ziet die kinderen ook groeien en dan begin je ook te voelen dat ze zich settelen en hun weggetje zoeken tussen de andere kinderen", zegt Chloë. "Als je dan de interacties met andere kinderen en hun lachende gezichtjes ziet, doet alleen maar goed."