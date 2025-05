Voka-KvK laat topchef Jeroen De Pauw koken op Wereldexpo in Japan

Voka-KvK Vlaams-Brabant is een van de gastheren van netwerkrecepties op de Belgische Ambassade in Tokyo en op het Belgisch Paviljoen op de Expo in Osaka. “Daar willen we de smaakpapillen van de vele aanwezigen met een uniek menu verwennen. Enkele Vlaams-Brabantse streekproducten mogen daarbij niet ontbreken", zegt gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant Kris Claes. "Op ons event in Osaka zal de bekende tv-topchef Jeroen De Pauw enkele culinaire parels onze regio de eer geven die ze verdienen.”

Een heerlijk sausje op basis van Geuze-Lindemans uit Sint-Pieters-Leeuw zal zijn zachte aardappelcrème met kabeljauw de nodige diepgang geven. “Het gebakken witloof van Bruyninckx uit Scherpenheuvel met rundstoverij in bruin bier van Stella Artois en een vleugje Centho-chocolade uit Tervuren zal de aanwezigen helemaal omverblazen”, belooft De Pauw.

Als afsluiter krijgen de gasten op de Voka-netwerkreceptie in Osaka een Panna cotta van witte chocolade van Neuhaus uit Vlezenbeek. De salsa van kersen en kriek of fruitbier van Lindemans uit Sint-Pieters-Leeuw onderstreept dat Vlaams-Brabant een regio is die de wereld met een arsenaal aan kwalitatief hoogstaande streekproducten kan doen verbluffen.

“Voka-KvK Vlaams-Brabant is trots dat het culinaire parels van enkele van onze topbedrijven in Japan in de kijker kan zetten”, besluit Kris Claes.