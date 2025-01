Wonen In Eigen Streek-decreet sneuvelt deels voor het Grondwettelijk Hof, Weyts maakt zich geen zorgen

Het WIES-decreet biedt heel wat gemeenten in de Rand de mogelijkheid om woningen voor te behouden aan minder kapitaalkrachtige inwoners, maar het Grondwettelijk Hof draait dat WIES-decreet nu deels terug. De huidige regeling sluit inwoners van aangrenzende Brusselse of Waalse gemeenten uit, oordeelt het Hof, terwijl die ook een band kunnen hebben met gemeenten in de Rand.

Minister Weyts blijft rustig bij de beslissing van het Hof: “Ik ben nog nooit zo blij geweest met een vernietiging door het Grondwettelijk Hof dan nu omdat er eindelijk bepalingen werden vernietigd die niet essentieel zijn en die niet raken aan het fundament van de regelgeving."

Volgens Weyts houdt het decreet dan ook stand. “Het Grondwettelijk Hof erkent dat je vanuit een sociale bekommernis, vanuit het recht om in eigen streek te wonen, je bepaalde mensen voorrang mag geven. Dat je zelfs mag ingrijpen op de private markt ten voordele van inwoners die een band hebben met de gemeente in kwestie of de ruimere regio”, zegt Weyts.

Duwtje in de rug

Het decreet heeft de toets van het Grondwettelijk Hof dus doorstaan, volgens Weyts, die de nieuwe lokale besturen oproept om er gebruik van te maken. “Ik zal hen ook een duwtje in de rug geven. De voortrekkers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning. We hebben daarvoor vijf miljoen euro voorzien. Ik hoop dat daar gebruik van wordt gemaakt”, aldus nog Weyts.

Voorzichtigheid geboden

Weyts is overtuigd, maar juristen raden aan om voorzichtig om te springen met het WIES-decreet. Zo stelt het Hof zich ook vragen over de financiële tussenkomst van een gemeente bij de aankoop van gronden. Het gaat daarom ten rade bij het Europese Hof van Justitie. Wordt dus vervolgd.