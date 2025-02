Eerste grote controleactie om onveiligheidsgevoel in en rond station Vilvoorde aan te pakken

De politiezone Vilvoorde-Machelen ontvangt dagelijks meldingen van buurtbewoners en reizigers rond overlast aan het station van Vilvoorde en rondom het Hanssenspark. De meldingen zijn uiteenlopend van aard, en gaan van het openlijk gebruik van verdovende middelen, over schijngevechtjes en vechtpartijen tot openbare dronkenschap en gevaarlijk rijgedrag met e-steps in het station van Vilvoorde.

De aanpak van de overlast staat hoog op de agenda van het Vilvoordse stadsbestuur. “Heel veel mensen vragen een kordate en structurele aanpak van het onveiligheidsgevoel in en rond het station. Daar willen we met de politiezone Vilvoorde-Machelen en de stad op inzetten. Gisteren was er een eerste grote gecoördineerde actie waarbij de lokale politie samenwerkte met de federale politie, Securail van de NMBS, veiligheidsmensen van De Lijn, het parket Halle-Vilvoorde en de dienst Veiligheid & Preventie van de stad. Dit zal geen alleenstaande actie zijn,” aldus De Ro. “We gaan die geregeld en onaangekondigd herhalen. Bovendien zal er steeds vaker zichtbare aanwezigheid van veiligheidsdiensten zijn in en rond het station.”