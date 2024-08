Nieuwe infoborden vestigen aandacht op spelende kinderen in de buurt

De gemeente Asse plaatst nieuwe signalisatieborden die de aandacht moeten vestigen op spelende kinderen in de buurt. “Om het signaal krachtig te houden, plaatsen we de nieuwe borden enkel in de buurt van een speelterrein, aan toegangswegen naar achterliggende wijken en op plekken waar meer aandacht van weggebruikers nodig is,” klinkt het.