Balans na resultaten GAS-boetes: meer sluikstorters, minder inbreuken op parkeren

Het sluikstortprobleem blijft een doorn in het oog van Grimbergen en haar inwoners. “In het derde kwartaal van dit jaar stelden we opnieuw 79 inbreuken vast. Dat zijn er 13 meer dan in het tweede kwartaal en maar liefst 41 meer dan tijdens de eerste maanden van het jaar,” zegt schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid Chantal Lauwers. “Sluikstort en zwerfvuil blijven dus, letterlijk, een stinkende problematiek.” Grimbergenaren ruimen wel een pak beter de uitwerpselen van hun hond op. “Slechts een enkeling werd nog betrapt.”

Stilstaan en parkeren

Grimbergen noteert bemoedigende resultaten op het vlak van stilstaan en parkeren. Steeds minder bestuurders lappen de regels aan hun laars. Maar van de 861 boetes die hiervoor de voorbije maanden zijn uitgeschreven, zijn er wel 602 overtredingen opgetekend in Strombeek-Bever. “Het mobiliteitsplan zorgt op termijn voor een leefbaar, veilig en bereikbaar Grimbergen met een duurzaam parkeerbeleid. Handhaving is een belangrijke factor om dit plan te doen slagen. We blijven het mobiliteitsplan in Strombeek-Bever evalueren en bijsturen. Tot het beoogde effect wordt bereikt,” aldus schepen van Mobiliteit Philip Roosen.