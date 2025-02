‘Dikke Bertha’ flitst nog tien weken langer: “Daarna beslissen of ze ‘vaste gast’ blijft”

“Voor een goed begrip: als we een evaluatie opmaken van kosten en ‘opbrengsten’ dan is het resultaat van de mobiele flitser die we lenen, negatief,” steekt Ollivier van wal. “De inzet van het toestel kost meer dan de boetes die we ermee innen, maar dat is zeker oké voor ons. Het is belangrijk te begrijpen dat hier geen verdienmodel achter steekt.”

Uitgezonderd enkele grote verkeersassen (50 km/u) en woonerven (20 km/u), werd het snelheidsregime in Wemmel in woonzones vastgelegd op 30 km/u. “Het is onze bedoeling dat iedereen zich daaraan houdt,” gaat de schepen verder. We zetten de mobiele flitser vooral in als bewustwording. Het is juist niet onze bedoeling om veel boetes te innen, eerder het tegendeel. Want hoe minder boetes, hoe bewuster de Wemmelaars omgaan met de snelheid in onze straten.”

De eerste fase waarin de flitser werd ingezet, omvatte 20 weken en startte op 10 oktober vorig jaar. “Die fase loopt af op 27 februari”, gaat de schepen verder. “Het was voor ons een pilootproject, waarin we vooral impact en praktische werking wilden evalueren. De voorbije weken hebben we de resultaten een eerste maal geanalyseerd en de inzet van het toestel bijgestuurd.” Het bestaande contract wordt nu de komende tien weken verlengd. "Daarna volgt een grondige evaluatie over de hele periode en moeten we beslissen of ‘dikke Bertha’ een vaste gast blijft in ons straatbeeld. In de Diepestraat, de Isidoor Meyskensstraat en de Koningin Astridlaan heeft de flitser het meest gewerkt. Hier lijkt een structureel snelheidsprobleem te zijn,” aldus Ollivier.