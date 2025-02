Nog nooit zo'n grote BOB-campagne gehad: "Meeste bestuurders weten dat rijden en drinken niet samengaan"

Tussen eind november en begin deze maand voerde de politie exact 98.902 alcoholcontroles uit in onze provincie. 878 daarvan waren positief, ofwel 0,89 procent van de bestuurders. Dat is een groot verschil met vier winters geleden, toen 2 procent van de amper 15.000 controles positief waren.

Uit cijfers van Binnenlandse Zaken blijkt wel dat er een groot verschil tussen het aantal alcoholcontroles per politiezone. Zo vinden er in Zaventem en Dilbeek wekelijks meer dan 200 controles per 1.000 inwoners plaats, in de zone AMOW zijn dat er slechts 6 en in het Pajottenland nog minder. Volgens de politiezones is dat te wijten aan het grote personeelstekort. Daardoor zijn er te weinig agenten om de controles uit te voeren. De politie wil daarom nog meer inzetten op geïntegreerde acties, waarbij meerdere zones samen controleren, versterkt door diensten van de federale politie.