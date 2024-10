"Eindelijk concrete hefbomen voor een leefbare Rand"

De groei van de bevolking is in Vlaanderen nergens zo groot als in de Noordrand, en in Vilvoorde en Machelen in het bijzonder. Dat zorgt voor structurele tekorten in tal van welzijnsvoorzieningen, het onderwijs onderwijs en residentiële opvangmogelijkheden. Met die argumenten claimt de stad Vilvoorde sinds jaar en dag het statuut (en de middelen) van centrumstad.

"Het kersverse Vlaams Regeerakkoord bevat - eindelijk - concrete hefbomen en maatregelen waarmee de lokale besturen aan de slag kunnen om de leefbaarheid te bevorderen en het Vlaams karakter van de Rand (opnieuw) te versterken," aldus Hans Bonte. "De Vlaamse Regering zoekt resoluut het partnerschap van de lokale besturen om de problemen aan te pakken."

Zo pleit het regeerakkoord “voor meer aandacht voor gebieden die structureel kampen met grootstedelijke effecten en die de afgelopen jaren maar in beperkte mate konden rekenen op extra middelen, terwijl hun beleidsuitdagingen wel fors toenamen. Daarom worden de middelen in het Vlaamse Randfonds opgetrokken en komt er extra financiering voor Halle, Dilbeek en Vilvoorde. "Maar er is meer," klinkt het. "Alle ministers werden aangemaand om extra te investeren in de Vlaamse Rand en Halle-Vilvoorde om de historische investeringsachterstand met de rest van Vlaanderen weg te werken. Deze achterstand doet zich vandaag vooral voor in tal van welzijns- en zorgvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld jeugdwelzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg of de werking van het CAW."

Federale regering

“Als burgemeester van Vilvoorde – de enige stad van de Vlaamse Rand- wil ik de Vlaamse Regering aanmoedigen om maximaal de belangen te verdedigen van de randgemeenten bij de vorming van een federale regering. Ook de bevolking uit deze regio heeft recht op veiligheid en op gelijke inspanningen inzake politie en justitie in Halle-Vilvoorde. Een evenredige financiering van onze politiezones, het herstel van het Federaal Kanaalplan en de oprichting van een volwaardige rechtbank is cruciaal om het veiligheidsniveau te verhogen” aldus Hans Bonte