Personeel Inkendaal voert actie aan rondpunt: “We gaan niet vooruit, maar draaien in het rond”

Aan de rotonde dichtbij het revalidatieziekenhuis organiseerde het personeel van Inkendaal een filterblokkade door met z'n allen continu over te steken en flyers uit te delen.

“We doen dit om de zorg in de aandacht te brengen, vooral naar jongeren toe, zodat ze opnieuw willen studeren voor een job in de zorg. Alles moet aantrekkelijker gemaakt worden: betere uren, een betere verloning... Dat wordt ons al jaren beloofd en elke keer wordt dat opgeschoven. We zijn het beu”, zegt zorgkundige Gill Mattelé.

De zorg voelt zich niet gehoord, de vorige actiedag van 7 november heeft niets uitgehaald. Het grote struikelblok is het personeelstekort.

“Er zijn veel mensen die steeds vaker langdurig ziek vallen en die gewoon kiezen voor een andere job. De patiënten zijn daar de dupe van. We moeten hen dikwijls teleurstellen en zeggen: ‘We gaan binnenkort afkomen, je gaat vijf minuten moeten wachten, een kwartiertje...’ Wat heel vaak een half uurtje wordt, omdat we gewoon geen tijd genoeg hebben. We missen gewoon heel veel handen aan het bed”, aldus zorgkundige Jason De Vroede.

Ook degelijke, geïndexeerde lonen, een betere werk-privé balans tot aan het pensioen en meer opleidingen staan op het verlanglijstje. Tussen de lijnen lees je hier vooral de roep naar meer waardering.

“Tijdens corona zag je heel veel witte spandoekjes buiten hangen voor de zorg. Maar toen de pandemie voorbij was, verdween het enthousiasme”, aldus De Vroede.