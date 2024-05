Vrouw met zware beperking opgeroepen als bijzitter: "Onbegrijpelijk in deze digitale wereld"

Laura is 26 jaar. Door zuurstoftekort bij haar geboorte heeft ze een zware beperking. Ze zit in een speciale stoel en kan niet praten, schrijven of lezen. “Fysiek kan ze eigenlijk niks,” zegt haar moeder Nathalie Rahoens. “Laura begrijpt wel alles, maar kan alleen maar met haar ogen reageren op ‘ja’ en ‘nee’. Onbegrijpelijk dat ze is opgeroepen als bijzitter voor de verkiezingen.”

Dat moet veranderen, vindt Nathalie. Daarom deelt ze het verhaal van haar dochter. “Als we gaan zwijgen, bereiken we niks en zullen dit soort van situaties blijven voorkomen. Ik kreeg daarnet nog een bericht van iemand die blind is en nu al twee keer is opgeroepen als bijzitter. Het moet anders en makkelijker voor ons. In een digitale wereld kan dit echt niet meer.”

Nochtans geeft Laura’s identiteitskaart aan dat ze onder bewindvoering staat. “Maar medische gegevens zijn niet opgenomen in het rijksregister,” weet Koen Schuyten, woordvoerder van de FOD Binnenlandse Zaken. “De lijst van bijzitters wordt opgesteld door de gemeente en vervolgens aan de kantonvoorzitters bezorgd. Zij zien dus alleen maar de informatie die is opgenomen in het rijksregister.” Wanneer iemand door een rechterlijke beslissing is uitgesloten van het kiesrecht, ziet een kantonvoorzitter dat dus wel. “Maar we begrijpen dat het pijnlijk is wanneer iemand met een zware beperking zo’n brief toegestuurd krijgt,” vervolgt Schuyten