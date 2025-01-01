Burgemeester Learts aan de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas

Raad voor Vergunningsbetwistingen levert vergunning voor zwembad aan Kampenhout-Sas

Na 7 jaar van procederen levert de Raad voor Vergunningsbetwistingen een vergunning af voor de bouw van een zwembad aan Kampenhout-Sas. Er zijn nu geen procedures meer mogelijk, waardoor nu concrete stappen gezet kunnen worden voor de komst van een zwembad op de oude veilingsite. Vorig jaar nog verleende ook de provincie Vlaams-Brabant een vergunning voor het project, maar de gemeente Haacht ging toen voor de tweede keer in beroep tegen het project.

Al 7 jaar droomt de gemeente Kampenhout van een eigen zwembad, maar omliggende gemeenten vreesden verkeersoverlast en een negatieve impact op een nabijgelegen natuurgebied. Het zwembad zou komen op de site van de voormalige witloofveiling, samen met een woonboulevard. De voorbije jaren zocht Kampenhout daar al partnerschappen en private uitbaters voor. Nu de vergunning er is, kan die zoektocht voortgezet worden. Ook voorzag de gemeente al middelen uit eigen zak. Zo was er jaarlijks al 300.000 euro voorzien voor de bouw van het zwembad.

