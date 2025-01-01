Raad voor Vergunningsbetwistingen levert vergunning voor zwembad aan Kampenhout-Sas

Al 7 jaar droomt de gemeente Kampenhout van een eigen zwembad, maar omliggende gemeenten vreesden verkeersoverlast en een negatieve impact op een nabijgelegen natuurgebied. Het zwembad zou komen op de site van de voormalige witloofveiling, samen met een woonboulevard. De voorbije jaren zocht Kampenhout daar al partnerschappen en private uitbaters voor. Nu de vergunning er is, kan die zoektocht voortgezet worden. Ook voorzag de gemeente al middelen uit eigen zak. Zo was er jaarlijks al 300.000 euro voorzien voor de bouw van het zwembad.