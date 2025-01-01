Bewustmakingscampagne rond gebruik van gezondheidszorg: "Reactie op de toenemende druk en werkbelasting in de zorgsector"

"Eén van de grootste huisartsentekorten van Vlaanderen"

"De campagne is een reactie op de toenemende druk en werkbelasting in de zorgsector", zegt voorzitter van Eerstelijnszone Zennevallei, Johan Luyckfasseel. "We willen patiënten helpen om de juiste zorg op het juiste moment te vinden."

Zeker in de regio's Pajottenland en Zennevallei, en bij uitbreiding heel Halle-Vilvoorde, is zo'n campagne nodig. "In onze regio kampen we met één van de grootste huisartsentekorten van Vlaanderen", zegt Liesbeth Devreker van Artsenkring Zennevallei. Lieselot De Tant, algemeen coördinator van Huisartsenkring Pajottenland, treedt bij. "De gemiddelde leeftijd van huisartsen ligt bovendien vrij hoog, waardoor het tekort de komende jaren nog zal toenemen. Om de werkdruk beheersbaar te houden voerden verschillende huisartsenpraktijen een patiëntenstop in." Ook de spoeddienst van AZ Sint-Maria in Halle ziet een zorgwekkend fenomeen. “We zien steeds meer patiënten op de dienst Urgentie die eigenlijk geholpen hadden kunnen worden door een huisarts, maar daar soms niet meer terecht kunnen”, vertelt dokter Colin Cordemans, Medisch Diensthoofd Urgentie van het AZ Sint-Maria Halle.

Moetiknaardedokter.be

De website Moetiknaardedokter.be is een tool om mensen bewust te laten omgaan met de gezondheidszorg. "Via de website kan iedereen eenvoudig nagaan of het aangewezen is om contact op te nemen met de huisarts, de wachtpost of de spoeddienst", zegt Johan Luyckfasseel. Moetiknaardedokter.be is oorspronkelijk ontwikkeld in Nederland, maar dankzij een samenwerking van de Universiteit Antwerpen en verschillende Vlaamse zorgpartners volledig afgestemd op het Belgische zorgsysteem. De website is bedoeld voor een breed publiek, want hij is in elf talen beschikbaar.

De website is uiteraard niet hetzelfde als een doktersbezoek. "Twijfel je over de uitkomst, verergeren je klachten of ben je ongerust? Neem dan altijd contact op met je huisarts of de spoeddienst van AZ Sint-Maria", benadruk Luyckfasseel. "De tool is geen gezondheidsbijbel, maar een betrouwbare en adviserende wegwijzer."