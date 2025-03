Machelse geloofsgemeenschappen verbonden door vasten: "Geloofsovertuigingen hebben een sterke verbindende kracht"

'Smaak van verbinding' bracht gisterenavond inwoners van Machelen-Diegem samen voor een verbindende maaltijd. Verbinding gaat het beste via de maag. Bezoekers verkenden de tradities rond de vastenperiode van de katholieke en moslimgemeenschap.

Dat leverde een volle zaal op: 150 mensen genoten van elkaars gezelschap en uiteenzettingen over de verschillende tradities. Er heerste een warme en gastvrije sfeer. Burgemeester Jean Pierre De Groef schoof ook aan. “We dragen de verantwoordelijkheid om de waarden van liefde en respect te verspreiden", zegt De Groef. "We bouwen bruggen, niet alleen binnen onze eigen gemeenschappen, maar ook met mensen van een andere geloofsovertuiging.”

Schepen van integratie Hicham El Majnaoui kon tevreden terug blikken op de avond. “Religie wordt wel geassocieerd met conflicten, maar gelukkig hebben geloofsovertuigingen ook een sterke verbindende kracht", zegt El Majnaoui. "Religie speelt een belangrijke rol in het verbinden van mensen, ongeacht hun achtergrond. Het brengt mensen samen door gedeelde waarden en rituelen en dat is wat we vanavond trachten te doen.”