Burgemeester Merchtem laat verloederd poorthuis Maalderij Meskens afbreken

De toegangspoort van de verloederde site van Maalderij Meskens in de Stationsstraat is omgevallen. “De site van deze bouwval wordt regelmatig bezocht door personen,” aldus raadslid Verspecht. “Of het om drugsdealers, illegalen of (jonge) avonturiers gaat, weten we niet. Wat we wel weten, is dat de site Meskens bouwvallig is en veel te gemakkelijk toegankelijk is. Bezoekers spelen er met hun leven spelen. Ik roep dan ook bij hoogdringendheid onze burgemeester op om maatregelen te nemen.”

Volgens burgemeester Mast zal de gemeente optreden. “Er is vrijdag ter plaatse de afspraak gemaakt met de eigenaar, de politie en de gemeentediensten om de openingen zo snel mogelijk dicht te timmeren. De openingen dicht metsen vond de eigenaar te verregaand.” Mast nam ook een burgemeesterbesluit om het verloederde poorthuis binnen de 60 dagen te laten afbreken.

De site van Maalderij Meskens met een toren van 25 meter hoog, werd in 1870 gebouwd door de familie Sergoyne. In 1937 nam de familie Meskens runde het bedrijf van 1937 tot 2016. De site van 1,3 hectare is inmiddels via een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) herbestemd voor een woonproject met 54 appartementen, veertien woningen en een ondergrondse parking met 66 plaatsen.