Buurt protesteert tegen nieuwe sociale woonwijk: “Er is al meer dan genoeg verkeer en het is hier overstromingsgevoelig gebied”

“Naast De Heide, Huibout en de Beuckelaers-Ballonwijk is dit al de vierde wijk die er in Peizegem komt”, zegt Frans Broothaerts namens het buurtcomité. “Het aantal woningen in de Groenstraat wordt daar door zowat verdubbeld. Wanneer zijn de andere deelgemeenten eens aan de beurt. Zij ontspringen weeral de dans. De inplanting van de nieuwe wijk in de Groenstraat is de slechtste keuze die men kon maken. De straat is een eenvaksbaan en fietsstraat zonder voetpaden. Het verkeer is met de aanwezigheid van een taverne en een hondenschool al druk genoeg. Bij een verdubbeling van het aantal woonhuizen gaan de verkeersbewegingen ook nog eens toenemen. Door het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen op de nieuwe woonsite dreigen er ook parkeerproblemen te ontstaan in de Groenstraat zelf, waardoor er dan weer conflictsituaties ontstaan tussen af en aan rijdende auto’s, fietsers en voetgangers. Om nog maar te zwijgen van de hulpdiensten die in zo’n situaties amper door kunnen. Het gevolg is verkeerschaos.”

Het comité vreest ook problemen met de waterhuishouding op het te bebouwen terrein. “De inplanting zou niet in overstromingsgevoelig gebied liggen, maar situeert zich wel op enkele meters van overstroomgebieden”, gaat Frans Broothaerts verder. “Er is een slechte waterinfiltratie in het huidige weiland. Bij hevige regenval staat het verzadigde terrein meestal onder en loopt de aanpalende beek op bepaalde plaatsen over. Wadi’s en een pompsysteem zullen niet volstaan om het overtollige water onder controle te houden. Gaat dat overtollige water dan niet afvloeien naar de door Natuurpunt aangelegde poel op Leireken? Wat is dan het eventueel gevolg voor deze eco-biotoop?.”

“We vrezen ook dat door de nieuwe wijk het landelijke karakter van ons dorp er onder zal lijden. Ook de draagkracht van Peizegem als leefgemeenschap zal worden aangetast: er is al een patiëntenstop bij de dokters, mensen moeten nu al een crèche zoeken buiten het dorp en de capaciteit van de basisschool is nu al overschreden waardoor de eigen kinderen niet meer terecht kunnen in hun eigen dorpsschool. Zo neemt de druk op de sociale cohesie van ons dorp ook alsmaar toe. We roepen alle Groenstraatbewoners en bij uitbreiding heel Peizegem op om een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanvraag van de omgevingsvergunning, want de impact van dit project gaat veel verder dan de Groenstraat alleen. Dit bezwaar moet uiterlijk op 15 november 2024 bij de gemeente binnen gebracht worden.” Uittredend schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&V Plus) bevestigt dat er een omgevingsvergunningsaanvraag is binnen gekomen bij de gemeente. “Het gaat om een aanvraag van Providentia in combinatie met Vlabinvest”, zegt Casier. “Het openbaar onderzoek loopt, de nieuwe meerderheid zal hier de komende maanden een beslissing in moeten nemen, nadat eerst alle bezwaarschriften worden onderzocht.”