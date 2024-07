3.000 bezoekers zoeken verfrissing in Hofstade: “File richting de kust, dus zijn we omgedraaid”

In Sport Vlaanderen-domein in Hofstade kwamen vandaag zo’n 3.000 zwemmers opdagen, dat is zowat de helft van de maximumcapaciteit. Lekker druk dus, maar er kan nog wat bij. “We waren onderweg naar zee, maar er was file, file en nog eens file”, zegt Wannes Suttels. “We zijn teruggedraaid en naar hier gekomen. Het zonnetje schijnt, het water is best warm, mijn kinderen zijn in hun nopjes en we amuseren ons. Beter dan de zee? In mijn ervaring wel.”

Het domein is goed voorbereid op drukke dagen als deze. “We pakken het eigenlijk aan als een festival. We zetten extra beveiliging in, extra kassamedewerkers, reinigingsdienst voor het vuil en het sanitair”, zegt centrumverantwoordelijke Bram Luyten. “We hebben een strand van 700 meter, onze waterinfrastructuur is vernieuwd en je zit in de natuur. Dat maakt het een interessante plek om te bezoeken. Bovendien kom je hier ook als sporter ruim aan je trekken.”

Eind juni, tijdens de eerste zonnige zomerdagen, werd aan de strandzone van het domein in Hofstade veiligheidspersoneel aangevallen. Op basis van het politieverslag konden enkele jongeren geïdentificeerd worden. “Ondertussen zijn er hoorzittingen geweest met de betrokkenen en werden plaatsverboden opgelegd. Wie zich niet gedraagt, moet daar de gevolgen van dragen”, besluit burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx.