74-jarige man uit Londerzeel sukkelt in Schelde en overlijdt: "Hij wou vishengel uit het water halen"

De man was gisteren aan het vissen aan de kaai, toen het plots fout liep. "Op het einde van het vissen is zijn hengel in het water terechtgekomen. Hij wou die eruit halen, is van de kaai richting de steiger gewandeld en daar ten val gekomen", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel.

De man komt in het water terecht, maar wordt daar door omstaanders onmiddellijk uit gered. "Bij het terug aan land komen was hij nog duidelijk bij bewustzijn, maar daarna heeft hij het bewustzijn verloren. De brandweer en MUG waren snel ter plaatse en zijn de reanimatie gestart, maar spijtig genoeg was dat onvoldoende", aldus Van den Heuvel.