80 jaar geleden werd Vilvoorde bevrijd, dit weekend grootse herdenking: “Nooit meer oorlog”

De herdenking van de 80ste verjaardag van de bevrijding van Vilvoorde dit weekend wordt een eerbetoon aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar de Koninklijke Maatschappij van Gewezen Soldaten brengt ook een boodschap. “Nooit meer oorlog. Dat kan niet meer gebeuren en dat mag niet meer gebeuren. Er moet vrede onder de mensen zijn. Je ziet ook wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat moet besproken worden in de scholen, vind ik, dat is en punt waar ik heel gevoelig voor ben. Waarom besteedt men daar geen aparte lessen aan?” vraagt Willy Sobry, voorzitter van KNMGSV, zich af.

Zaterdag is er een academische zitting in het stadhuis met een lezing van Joris Spruyt. Voorafgaand worden twee ‘struikelstenen’ ingehuldigd. Struikelstenen of ‘Stolpersteine’ is een project dat de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in 1992 opstartte en dat sindsdien uitwaaierde over heel Europa. In de trottoirs voor de vroegere woningen van gedeporteerden worden gedenktekens aangebracht. In Vilvoorde is dat ter herinnering aan Johanna Levi en Ryfka Regina Nebenzahl, twee Joodse vrouwen.

Zondag om 11 uur wordt de herdenking van 80 jaar bevrijding afgesloten met concerten op de Grote Markt van de Gretry Band uit Peutie en het trio De Midnight Blue Birds.