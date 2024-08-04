Afvalintercommunales vervroegen ophaalrondes door hoge temperaturen

De komende dagen stijgt de temperaturen tot boven de 30 graden. “Maandag en dinsdag wordt het zeer warm met veel zon. We krijgen maxima tot 34 graden in het centrum van het land”, laat het KMI weten. Verschillende afvalintercommunales vervroegen daarom hun ophaalrondes. Intradura en ILvA melden dat de vuilniswagens van maandag tot en met donderdag al om 5 uur in plaats van 6 uur uitrijden. “Vergeet dus niet tijdig je afval aan te bieden”, klinkt het bij de afvalintercommunales.