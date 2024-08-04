Vuilnisophalers van Intradura

Afvalintercommunales vervroegen ophaalrondes door hoge temperaturen

Afvalintercommunales Intradura en ILvA vervroegen hun ophaalrondes omwille van de hoge temperaturen. De teams rijden de komende dagen vanaf 5 uur uit in plaats van 6 uur.

De komende dagen stijgt de temperaturen tot boven de 30 graden. “Maandag en dinsdag wordt het zeer warm met veel zon. We krijgen maxima tot 34 graden in het centrum van het land”, laat het KMI weten. Verschillende afvalintercommunales vervroegen daarom hun ophaalrondes. Intradura en ILvA melden dat de vuilniswagens van maandag tot en met donderdag al om 5 uur in plaats van 6 uur uitrijden. “Vergeet dus niet tijdig je afval aan te bieden”, klinkt het bij de afvalintercommunales.

Meest bekeken

De E40 richting Gent
Mobiliteit

Nog tot donderdag aanschuiven op E40 in Ternat en Affligem door aanleg geluidsarm asfalt in Aalst

Sofie stapt Dodentocht voor Levedale
Sport
Samenleving

Sofie stapt Dodentocht voor Levedale: “Ik ging het nooit meer doen, maar hiervoor maak ik een uitzondering”

zon 4 aug 2024
Justitie

Politie ontmantelt drugsplantage met meer dan 1.200 planten: "Eén verdachte aangehouden"

vrij 8 aug
Samenleving

Azorg kan hersentumoren veel nauwkeuriger behandelen met nieuw toestel: “Absolute primeur voor brede regio”

vrij 8 aug
Vuilnisophalers van Intradura
Samenleving

Afvalintercommunales vervroegen ophaalrondes door hoge temperaturen

Meer nieuws uit de regio

Sport

Wisselend succes voor regioploegen in de Beker van België

Brand in een afvalverwerkend bedrijf in Anderlecht
Mobiliteit

Hinder op spoorlijn Gent-Brussel door brand in Anderlecht

don 7 aug
Sport
Jeugd
Economie

Lidgeld stijgt dit seizoen in meer dan vier op de tien sportclubs: “Vaak pas laatste redmiddel”

maa 4 aug
Sport

Geen goede beurt voor regioploegen in Beker van België, alleen Overijse en Fenixx stoten door

zon 3 aug
Modehandelaars tevreden over zomersolden, ook in Halle
Economie

Modehandelaars tevreden over zomersolden, ook in Halle: "Trage start door door hittegolf, daarna een boost"

don 31 jul