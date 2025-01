Alle regionale omroepen behalen Vlaamse kwaliteitsnorm

Alle Vlaamse regionale zenders krijgen voor hun nieuwsaanbod een algemene waarderingsscore van minstens 7 op 10 en halen daarmee ook in 2024 de kwaliteitsnorm die de Vlaamse overheid vooropstelt. De omroepen lieten met steun van de Vlaamse overheid een jaarlijks waarderingsonderzoek uitvoeren. Daaruit blijkt dat dat ook het aantal kijkers dat even vaak of meer kijkt dan een jaar geleden stabiel is gebleven.