Bekend Brussels restaurant San Daniele neemt intrek in gebouw Brasserie Julie

Voor Thomas Locus was het belangrijk dat het pand op het dorpsplein een nieuwe bestemming kreeg die niet alleen een meerwaarde biedt voor de buurt, maar ook gedragen wordt door iemand met gelijkaardige gastronomische waarden. Toen San Daniele polste naar een eventuele huur van het pand, werd die beslissing dan ook weloverwogen genomen. Het restaurant had tot 2022 een Michelinster en stond lang bekend als het beste Italiaanse restaurant van Brussel. San Daniele huist nu nog vlakbij de Basiliek van Koekelberg in Ganshoren. "Maar daar is amper parkeerplaats en 's avonds liggen de straten er vuil bij," zegt chef Franco Spinelli in Het Nieuwsblad. "Bovendien bestaat ons publiek voor 80 procent uit inwoners van de Vlaamse Rand of het Pajottenland. Veel van die mensen hebben geen zin meer om 's avonds naar Brussel te rijden."

San Daniele opent begin november in Bodegem. Op 6 oktober heropent restaurant Agnes de deuren met een vernieuwde formule. "De huidige foodsharing-gerechten maken plaats voor een seizoensgebonden menuformule, aangevuld met à-la-carteklassiekers," aldus chef Thomas Locus.