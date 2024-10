Beschermde afdeling in woonzorgcentrum heringericht: “Aangepast aan noden van de bewoners”

Welzijnsvereniging OPcura baat het woonzorgcentrum De Oase uit dat sinds 21 jaar gehuisvest is op de zorgcampus in de Kloosterstraat 75 in Opwijk. “Het woonzorgcentrum telt drie bewonersafdelingen waaronder ’t Stenen Wegske”, zegt voorzitter Peter Beerens van Welzijnsvereniging OPcura. “Dat is een beschermde afdeling waarop ook bewoners met dementie verblijven. Al geruime tijd willen we de afdeling vernieuwen en aanpassen aan de noden van de bewoners die er verblijven.”

Verschillende pistes werden bewandeld, waaronder ook de uitbreiding van de bestaande leefruimte. “Aangezien die opties niet direct praktisch realiseerbaar waren, werd geopteerd om binnen de bestaande structuur de afdeling te herinrichten. Alle gangen en gemeenschappelijke ruimtes werden opnieuw geschilderd”, gaat Beerens verder. “De linoleum in de leefruimte werd vernieuwd, er werd een wolkenplafond opgehangen, er is fotobehang geplaatst en de toegangsdeur werd hernieuwd.”

De leefruimte kreeg ook nieuwe meubels en decoratie. “Het gaat in feite om een volledige make-over. Het eindresultaat is een strakkere, prikkelarmere woonomgeving die ook gezelligheid en rust uitstraalt en die bijdraagt tot een meer positieve beeldvorming over mensen met dementie en onze beschermde afdeling”, aldus Beerens.