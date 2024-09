Beverse vrijwilligers verkopen meer dan 600 plantjes voor Kom op Tegen Kanker

De 30ste editie van het Plantjesweekend ten voordele van Kom op tegen Kanker is van start gegaan. Over heel Vlaanderen trekken vrijwilligers van deur naar deur om azalea's te verkopen. Met het ingezamelde geld, wordt onderzoek gedaan naar doeltreffendere behandelingen en betere zorg voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Ook in Bever is er een enthousiaste groep vrijwilligers te vinden die de straat op trekt om plantjes te verkopen.