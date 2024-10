Brand in leegstaande woningen in Machelen is aangestoken

In de Holidaystraat in Diegem brak donderdagavond een zware uitslaande brand uitgebroken in een tweetal leegstaande woningen. De brandweer is massaal ter plaatse om de vuurzee – de woningen hadden een rieten dak – onder controle te krijgen. “Door het parket werd een branddeskundige aangesteld die na zijn eerste vaststellingen tot het besluit is gekomen dat de brand opzettelijk werd aangestoken", zegt parketwoordvoerster Ingrid Moriau.

De brandweer was uren zoet zijn met de bluswerken, slachtoffers vielen er niet. Ze zouden de laatste jaren vooral in trek zijn geweest als kraakpand. “De demowoningen zijn ooit gebouwd als een soort hotelconcept maar zijn uiteindelijk nooit in gebruik genomen”, aldus burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef.