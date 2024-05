Brandweer redt drachtige koe uit diepe beek: “Volgens de dierenarts was alles in orde”

De brandweer kreeg rond 7u45 een oproep binnen dat er een groot dier in nood verkeerde in de Bodegemstraat in Ternat. “Dankzij een goede samenwerking met de landbouwer en een dierenarts konden we de koe uit de beek halen”, vertelt woordvoerder Wouter Jeanfils van de zone Vlaams-Brabant-West. “Dat gebeurde met behulp van een tractor en bandlussen. Op die manier hebben we het dier voorzichtig uit de beek getrokken.”

De koe was acht maanden drachtig maar raakte niet gewond. “Volgens de dierenarts was alles in orde en zal de koe binnen enkele weken in alle rust kunnen bevallen. Wie van de brandweermannen peter mag worden, is wel nog niet beslist”, besluit Jeanfils met een kwinkslag.