Brandweer redt twee bewoners bij uitslaande woningbrand

De oproep kwam binnen rond 1.35 uur. “Ter plaatse bleek het te gaan om een uitslaande brand op de tweede verdieping”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Eén persoon werd gered van een balkon via de ladderwagen. Een andere bewoner werd gered via een binnenaanval met een zogenaamde ‘rescue hood’. Dat een noodvluchtkap die we over het hoofd van een slachtoffer trekken. Die kap is aangesloten op de ademluchtfles van de brandweerman. Op die manier krijgt het slachtoffer lucht en halen we die door de rook veilig naar buiten. Dit soort reddingen is verre van evident en vergt veel van de brandweerman. Er vielen uiteindelijk geen gewonden. Niemand moest ook afgevoerd worden naar het ziekenhuis.”

Het pand is onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand is voorlopig niets bekend.