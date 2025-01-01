Brandweerzone Vlaams-Brabant West wil jeugdbrandweer oprichten: “Eerste stap in carrière bij de brandweer”

Variatie troef wat betreft de workshops. Zo zijn er blusoefeningen, evacuatieoefeningen en interventies met gevaarlijke stoffen. De jongeren beklimmen ook ladders en voeren bevrijdingen uit voertuigen uit.

De jeugdbrandweer is voor veel jongeren de eerste stap in hun carrière bij de brandweer. Heel wat hulpverleningszones hebben een jeugdbrandweerwerking waarbij jongeren vanaf 12 jaar hun eerste stappen kunnen zetten in de wereld van de hulpverlening. “Je kan dat vergelijken met de jeugdbeweging. Die jongeren komen in hun vrije tijd samen en actief begeleid. Het gaat niet alleen over technieken, zoals ze hier vandaag in de workshops doen. Het gaat ook over normen, waarden en discipline. Het bewust zijn van: wat is veiligheid? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen?”, legt Tom Van Esbroeck uit. Hij is zonecommandant bij Vlaams-Brabant West.

“Op jonge leeftijd geraakte ik geïnteresseerd. In strips kom je vaak de politie en de brandweer tegen, van die sterke mannen. Ik dacht van: is dat niet iets voor mij, mensen helpen als beroep? Zo ben ik bij de jeugdbrandweer beland en later wil ik brandweerman worden”, zegt Dylan Deceuninck.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West wil jeugdbrandweer

In heel wat provincies is de jeugdwerking een opsteker voor het personeelsbestand, maar in Vlaams-Brabant bestaat het nog niet. Daar komt snel verandering in. “Die plannen zijn concreet. In onze meerjarenbeleidsplanning is er een project dat rond die jeugdwerking draait. We gaan zien hoe snel we dat kunnen uitrollen, maar da's zeker de intentie”, zegt Van Esbroeck.

Politici onder de indruk

Deze Dag van de Jeugdbrandweer maakt indruk op enkele politici die langskomen. Ook op provinciegouverneur Jan Spooren: “We praten meer en meer over veerkracht in de maatschappij, zelfredzaamheid van burgers, participatie van burgers in het veiligheidsgegeven. Dan is zo'n jeugdbrandweer een mooi voorbeeld van hoe je dat in de praktijk kan brengen”.

Bernard Quintin, minister van Binnenlandse Zaken & Veiligheid, treedt Spooren bij. “Ze hebben volledig mijn politieke steun. Ik sprak met de verantwoordelijke hier over budgetten, dat is altijd de belangrijkste vraag. We zullen dat met mijn ploeg bekijken. Het is echt mijn bedoeling om de brandweer, net als de politie, de 21ste eeuw binnen te loodsen”, zegt Quintin.