Dag van de Zorg: 'tBruut zet de deuren open

De vzw MeeGaan is een leer- en tewerkstellingsorganisatie. Personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt kunnen er terecht. Medewerkers kunnen er hun talenten ontwikkelen en vaardigheden aanleren.

Een van die vaardigheden is brood bakken. In 2019 richtte MeeGaan een broodatelier op in Herne. Medewerkers leren er op artisanale wijze brood bakken. Ter gelegenheid van Dag van de Zorg zet MeeGaan de deuren van 'tBruut open voor het brede publiek.