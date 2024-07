De Gordel heeft dit jaar met een arrangement van 'Kom wat dichterbij' ook een eigen lied

De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode is een van de drie decors voor de opnames van het Gordellied 2024. Dat is een bewerking van Regi’s grote hit ‘Kom wat dichterbij’. Vorige week al werd het lied professioneel ingezongen in een opnamestudio, nu wordt werk gemaakt van een echte videoclip. Die wordt op drie locaties opgenomen: in Rode, maar ook focusgemeente Dilbeek en op het provinciedomein in Huizingen.

Een sfeerverslag van de opnamedag in de Boesdaalhoeve zie je in ons nieuws.