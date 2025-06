Derde editie van Samen Zingen in Halle: "Het verbindt mensen"

Zo'n 250 enthousiaste mensen vullen CC 't Vondel om hun Nederlands te oefenen tijdens 'Samen Zingen'. Dat doen ze aan de hand van bekende Nederlandstalige nummers. "We proberen een toffe en ontspannen sfeer te creëren, zodat mensen zich op hun gemak voelen en dankzij onze fantastische muzikanten lukt dat goed," legt Gonda Sanders, coördinator van het project Hallo Nederlands in Halle uit. "Samen zingen, verbindt mensen," vult Erik Van Vaerenbergh van Avansa Halle-Vilvoorde aan. "Dat is echt de essentie van dit gebeuren. Het geeft de mensen een goed gevoel en het is iets laagdrempelig."

'Samen Zingen' wordt al voor de derde keer georganiseerd. De stad Halle wil mensen ermee aanmoedigen om Nederlands te leren. "We mobiliseren CVO's, laten de leerkrachten mee stemmen op de liedjes die zij het meest geschikt vinden voor hun cursisten en bereiden zo alles tot in de puntjes voor," vervolgt Sanders.

En die voorbereiding is het meer dan waard, want de cursisten zijn enthousiast. "Het was leuk," zegt Asad. "We hebben veel gezongen en nieuwe woorden geleerd. Het was perfect."