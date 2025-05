Dilbeek gaat verdachte ziektebriefjes in OCMW-dossiers strenger controleren

Mensen gebruiken frauduleuze ziektebriefjes om zich te onttrekken aan controles, Nederlandse lessen of een job-opdracht. De praktijk is moeilijk te bestrijden als gevolg van het medisch geheim. Zo zijn leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, die oordelen over individuele steundossiers, niet gemachtigd om een medisch attest te betwisten.

“Daarom gaan we vanaf nu een stapje verder”, vertelt schepen van Welzijn David De Freyne (N-VA). “We zullen Dilbeekse artsen aanstellen die medische controles uitvoeren bij mensen die een verdacht ziektebriefje indienen. Tegelijk kunnen de controleartsen oordelen of iemand weldegelijk volledig arbeidsongeschikt is en of er mogelijkheden zijn tot werkhervatting. We bestrijden misbruik zodat sociale steun terecht komt bij wie het echt nodig heeft.”