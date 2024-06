Don Bosco Buizingen maakt doorstart als progressieve christelijke geloofsgemeenschap

Zaterdagochtend maakte DonBosco Buizingen in Halle een doorstart nadat de parochie in maart te horen kreeg als parochie niet meer welkom te zijn binnen de Katholieke Kerk. Eén van de redenen daarvoor is de rol die leken en vrouwen opnemen in Buizingen. Maar de parochianen blijven niet bij de pakken zitten en profileren zich met een nieuw logo en workshops als de progressieve christelijke geloofsgemeenschap DonBosco Zennedal.