Eerstelijnszone AMALO sensibiliseert rond risicofactoren voor kankerdiagnose

AMALO is de eerstelijnszone van de gemeenten Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk. Samen met de AZORG-ziekenhuizen is het jaarthema van de zone dit jaar kanker. “Jaarlijks zijn er meer dan 76.000 nieuwe kankerdiagnoses. Er zijn steeds meer mensen die leven met de gevolgen van zo’n diagnose,” klinkt het. De eerstelijnszone zet daarom in op preventive en een goede kennis van de vermijdbare risicofactoren, zoals stoppen met roken, gezonde voiding, meer beweging.

In een brochure worden tips verzameld en is er een overzicht van de activtiteiten. Ook voor zorg- en welzijnswerkers is er gerichte informatie beschikbaar. Je kan de brochure opvragen via de website van AMALO.