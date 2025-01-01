Extra controles op sluikstorten in Halle: "Ook gesensibiliseerd"

Van 6 tot en met 12 oktober doet Halle opnieuw mee aan de Week van de Handhaving, een actie van Mooimakers. Die week ligt de focus op sluikstort en zwerfvuil, met meer controles, GAS-boetes én sensibiliserende acties. "Sluikstorten en zwerfvuil blijft een probleem in de stad", klinkt het. "Vorig jaar haalden de afvalteams van de stad Halle samen met de zwerfvuilvrijwilligers nog 236,16 ton afval op."

De stad wil er alles aan doen om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen. Daarom zullen de stadsdiensten extra controleren aan probleemlocaties zoals glasbollen en textielcontainers. Ook peuken op straat en hondenpoep krijgen meer aandacht.

Behalve beboeten, zal de stad ook sensibiliseren. Zo delen de diensten tijdens een aantal acties hondenpoepzakjes en zakasbaken met het logo van de stad uit.