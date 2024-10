Feestzaal De Witte Hoeve in Vlezenbeek verzegeld: “Geen horecavergunning”

De bal ging deze zomer aan het rollen nadat herhaaldelijk werd vastgesteld dat er in de feestzaal grote feesten plaatsvonden. Feesten met tot 180 aanwezigen, meestal bruiloften. Die leidden tot veel overlast en gevaarlijke situaties in de smalle Elsweg. Ook werd af en toe een open tent in landbouwgebied gebruikt voor die feesten.

Controle bracht aan het licht dat de nieuwe zaakvoerder geen horecavergunning kon voorleggen.

Spoedprocedure

De burgemeester weigerde de horecavergunning voor een feestzaal tot 180 mensen begin september op basis van vier negatieve adviezen van o.a. hulpdiensten. De uitbater ging in beroep bij de Raad van State via een spoedprocedure, maar die volgde de uitbater niet in zijn verzoek. Eind september stelden de politiediensten nieuwe inbreuken vast. De burgemeester besloot daarom de feestzaal te verzegelen.