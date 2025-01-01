Femma Dilbeek organiseert 33ste speelgoedbeurs: “Speelgoed tweede leven geven”

Meer dan 2.000 stuks speelgoed – van puzzels en gezelschapsspellen tot boeken, poppen en fietsen – krijgen dankzij de speelgoedbeurs een tweede leven. Je kan er een groot aanbod aan tweedehandsspeelgoed vinden. “Onze vrijwilligers maken van deze dag telkens opnieuw een feest,” zeggen Katleen en Ilse, de drijvende krachten achter de beurs. “Iedereen is welkom, of je nu komt snuisteren, kopen of gewoon sfeer opsnuiven. Met jouw bezoek steun je een initiatief dat inzet op hergebruik, duurzaamheid en verbondenheid. Want speelgoed verdient meer dan één leven – en kinderen ook.