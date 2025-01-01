Femma Dilbeek organiseert 33ste speelgoedbeurs: “Speelgoed tweede leven geven”
33ste speelgoedbeurs van Femma Dilbeek: “Speelgoed tweede leven geven”Voor het 33ste jaar op rij organiseert Femma Dilbeek haar populaire tweedehands speelgoedbeurs. Vandaag toveren ze het Saviocentrum om tot een waar paradijs voor gezinnen op zoek naar kwalitatief speelgoed aan zachte prijzen.
Meer dan 2.000 stuks speelgoed – van puzzels en gezelschapsspellen tot boeken, poppen en fietsen – krijgen dankzij de speelgoedbeurs een tweede leven. Je kan er een groot aanbod aan tweedehandsspeelgoed vinden. “Onze vrijwilligers maken van deze dag telkens opnieuw een feest,” zeggen Katleen en Ilse, de drijvende krachten achter de beurs. “Iedereen is welkom, of je nu komt snuisteren, kopen of gewoon sfeer opsnuiven. Met jouw bezoek steun je een initiatief dat inzet op hergebruik, duurzaamheid en verbondenheid. Want speelgoed verdient meer dan één leven – en kinderen ook.