Femma Dilbeek organiseert 33ste speelgoedbeurs: “Speelgoed tweede leven geven”

33ste speelgoedbeurs van Femma Dilbeek: “Speelgoed tweede leven geven”Voor het 33ste jaar op rij organiseert Femma Dilbeek haar populaire tweedehands speelgoedbeurs. Vandaag toveren ze het Saviocentrum om tot een waar paradijs voor gezinnen op zoek naar kwalitatief speelgoed aan zachte prijzen.

Meer dan 2.000 stuks speelgoed – van puzzels en gezelschapsspellen tot boeken, poppen en fietsen – krijgen dankzij de speelgoedbeurs een tweede leven. Je kan er een groot aanbod aan tweedehandsspeelgoed vinden. “Onze vrijwilligers maken van deze dag telkens opnieuw een feest,” zeggen Katleen en Ilse, de drijvende krachten achter de beurs. “Iedereen is welkom, of je nu komt snuisteren, kopen of gewoon sfeer opsnuiven. Met jouw bezoek steun je een initiatief dat inzet op hergebruik, duurzaamheid en verbondenheid. Want speelgoed verdient meer dan één leven – en kinderen ook.

Meest bekeken

De A8 in Halle
Mobiliteit
Wonen

Voorkeursscenario voor tijdelijke A8 gekozen: "2x2-weg biedt beste oplossing"

maa 10 nov
Het stadsbestuur van Vilvoorde stelt haar meerjarenplan voor
Politiek
Samenleving

Vilvoorde stelt meerjarenplan voor: "9 beleidsdoelstellingen die toekomst Vilvoorde vorm moeten geven"

maa 10 nov
Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

Maarten Mast in zijn apotheek
Samenleving
Justitie

Inbrekers slaan op de vlucht tijdens inbraak in apotheek van burgemeester

zon 9 nov
Victor Swaelens wordt ereburger van Sint-Genesius-Rode
Samenleving

Laatste oud-strijder in Rode Victor Swalens (105) krijgt ereburgerschap

maa 10 nov

Meer nieuws uit de regio

PK Karate in Groot-Bijgaarden
Sport

190 karateka's nemen deel aan Provinciaal Kampioenschap in Groot-Bijgaarden

zat 8 nov
Netbeheerder Elia vervangt elektriciteitsdraden
Samenleving

Elektriciteitsdraden aan hoogspanningsmasten tussen Buggenhout en Dilbeek aan één kant vervangen

Samenleving

Kevin Graf, voormalig winnaar Junior Kok kookwedstrijd Ring, door Gault&Millau uitgeroepen tot Jonge Chef

maa 3 nov
CC Westrand
Cultuur

CC Strombeek en CC Westrand op zoek naar nieuwe horeca-uitbaters

woe 29 okt
Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand
Samenleving

Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand: voorstelling geannuleerd

zat 25 okt