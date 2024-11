Galmaarden biedt gratis chrysanthouders aan: "Begraafplaatsen in goede staat houden"

“Na Allerheiligen is er vaak aanzienlijke schade aan het gazon door plantgaten”, klinkt het in een persbericht. Die ontstaan wanneer bloempotten te lang op het gras hebben gestaan. “Momenteel zijn de vernieuwingen van de begraafplaatsen volop bezig. We willen ze in goede staat houden en de werkdruk voor de medewerkers van de technische dienst verlichten.”

In het totaal kocht de gemeente 1.500 chrysanthouders aan, verdeeld over de vier gemeentelijke begraafplaatsen. “Na gebruik vragen we vriendelijk om de houders terug te zetten in de voorziene bakken, zodat ze volgend jaar opnieuw ingezet kunnen worden.”