Gaslek in Wolvertem: perimeter ingesteld

De hulpdiensten kregen deze namiddag iets voor twee uur een melding van een gaslek in de Merchtemsesteenweg in Wolvertem, in de buurt van de garage Citroën.

"De brandweer en de politie hebben een perimeter ingesteld", bevestigt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Er zijn uit voorzorg een 30-tal personen geëvacueerd. Het gaslek ontstond tijdens werken aan de straat. Daarbij werd de middendrukleiding van de gasmaatschappij geraakt. Er zijn geen gewonden. Fluvius is ter plaatse om het lek te dichten. Er blijft voorlopig een perimeter van 100 m van kracht. Verkeer moet er omrijden."