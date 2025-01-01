Gaslek in Wolvertem: perimeter ingesteld
© Joris Herpol

Gaslek in Wolvertem: perimeter ingesteld

Aan de Merchtemsesteenweg in Wolvertem, een deelgemeente van Meise, is een gaslek ontstaan. De brandweer en de politie hebben uit voorzorg een perimeter ingesteld. De steenweg is afgesloten tussen de Driesstraat en het Gemeenteplein. De buurt wordt geëvacueerd.

De hulpdiensten kregen deze namiddag iets voor twee uur een melding van een gaslek in de Merchtemsesteenweg in Wolvertem, in de buurt van de garage Citroën.

"De brandweer en de politie hebben een perimeter ingesteld", bevestigt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Er zijn uit voorzorg een 30-tal personen geëvacueerd. Het gaslek ontstond tijdens werken aan de straat. Daarbij werd de middendrukleiding van de gasmaatschappij geraakt. Er zijn geen gewonden. Fluvius is ter plaatse om het lek te dichten. Er blijft voorlopig een perimeter van 100 m van kracht. Verkeer moet er omrijden."

Gaslek in Wolvertem: perimeter ingesteld
© Joris Herpol

Meest bekeken

Politiek
Economie
Samenleving
Mobiliteit

Grimbergen verhoogt gemeentelijke belastingen fors: “Daartegenover staat 100 miljoen euro aan investeringen”

din 18 nov
Gaslek in Wolvertem: perimeter ingesteld
Samenleving

Gaslek in Wolvertem: perimeter ingesteld

Jeugdhuis 't Bronneken Asse
Jeugd

Jeugdhuis ’t Bronneken krijgt een nieuwe invulling als 'De Bron'

Politiek

Oppositie over verhoogde belastingen in Grimbergen: “Gemeentelijke financiën al jaren problematisch”

Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”
Mobiliteit

Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”

Meer nieuws uit de regio

Justitie
Mobiliteit

Vilvoordse politierechter zet geldigheid trajectcontroles op de helling

maa 17 nov
Mobiliteit

Burgemeester Van den Brande over trajectcontroles: "Voorgelegd aan toezichthoudende overheid"

maa 17 nov
Cultuur
Jeugd

Kunstendag voor Kinderen in de Moelie in Linkebeek: “Publiek van morgen met kunst laten kennismaken”

Jeugd

Kinderdagverblijven in Meise heropenen: "Gemeente voorziet ook budget voor extra plaatsen"

vrij 14 nov
Sport

Leeuwkens Teralfene en KHO Wolvertem-Merchtem stoten door in Beker van Brabant

woe 12 nov