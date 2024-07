Gedenkplaatje Natacha de Crombrugghe gestolen in Linkebeek

Natacha de Crombrugghe dochter verdween in januari 2022 tijdens een trektocht in Peru. Na een maandenlange zoektocht werd haar lichaam teruggevonden in een canyon in de Andes. De Peruviaanse autoriteiten gaan ervan uit dat de 28-jarige Linkebeekse om het leven kwam door een ongelukkige val. In Linkebeek lieten de ouders van Natacha een gedenkplaatje maken met daarop haar foto en een tekst. Het plaatje werd bevestigd aan een houten zitbank, niet ver van de ouderlijke woonst.

De verbazing is groot bij de ouders van Natacha nu dat gedenkplaatje verdwenen is. Ze hebben een klacht ingediend bij de politie, zodat ze de zaak kunnen onderzoeken. De ouders van Natacha gaan ook een nieuw plaatje laten maken voor dezelfde plek.