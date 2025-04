Gezinnen in armoede op uitstap naar Plantentuin: "Nood nog veel hoger"

Een kind op vijf groeit op in een gezin dat zich geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven. Om daar iets aan te doen, slaan Plantentuin Meise en Fonds 'Vakantie voor Iedereen' vandaag de handen in elkaar.

“Plantentuin Meise is er voor iedereen, ongeacht hun financiële situatie. We bieden al uitstappen aan het sociaal tarief. Toch vallen er nog altijd veel mensen uit de boot", zegt Koen Es, directeur Publiekswerking van Plantentuin Meise. "Het Fonds ‘Vakantie Voor Iedereen’ zet zich in om ook hen een kosteloze uitstap te bieden. Zo’n warm initiatief verdient meer bekendheid in Vlaams-Brabant en in Vlaanderen. Daarom is Plantentuin Meise partner en zetten we de werking van het FVVI vandaag graag in de kijker."

Dankzij het fonds kunnen dit voorjaar al meer dan 400 mensen in kansarmoede een daguitstap maken of op midweekvakantie in Vlaanderen trekken. In 2024 waren dat er 1.331 in totaal. Het fonds hoopt dat die aantallen nog verder stijgen. “We weten dat de nood nog veel hoger is", zegt Kristien Verhaeghe, coördinator van Fonds Vakantie Voor Iedereen. Verhaeghe roept op om een gift te doen. "Elk bedrag telt, hoe klein ook."

Onder andere Maria M. en haar kleindochter genoten van een dag tussen de bloeiende magnolia's.