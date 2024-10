Griezelen voor Lio

Vanavond vindt op heel wat plekken in onze regio een halloweentocht plaats. Voor de zevende keer wordt in Pepingen een tocht georganiseerd waarvan de opbrengsten integraal naar Lio gaan. Het meisje lijdt aan een zeldzame genetische aandoening waardoor ze dagelijks met epilepsieaanvallen kampt en een ontwikkelingsachterstand heeft. Start- en aankomplaats van de halloweentocht is het woonzorgcentrum Henri Vander Stokken. Iedereen is welkom tussen 18u en 21u.