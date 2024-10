Grote, roze eend op het water in Hoeilaart vraagt aandacht voor borstkanker

Een grote roze eend op het water, het is iets dat je niet elke dag ziet. Maar omdat 1 op de 8 Belgische vrouwen te maken krijgt met borstkanker, is het belangrijk om de acties van Think Pink onder de aandacht te brengen. “Een gevoel van samenhorigheid creëren en dat tonen dat patiënten er niet alleen voor staan tijdens hun strijd. Dat is het doel van de actie”, zegt initiatiefneemster Kristel Tielemans. “Ik heb dat de voorbije weken al gevoeld in Hoeilaart. Menen komen samen, breien samen en doen dingen samen. Als mensen de actie geen warm hart toedragen, doen ze dat niet.”

Think Pink wil niet alleen mensen met borstkanker steunen, maar anderen ook aanraden om een borstonderzoek te laten doen. Om het risico op de ziekte te verminderen en om vlotter te herstellen na de ziekte, is ook bewegen belangrijk. Daarom organiseert de gemeente Hoeilaart volgende zondag een resem sportactiviteiten. “Je kan lopen, wandelen en fietsen, op het gemeenteplein staan de hele dag foodtrucks en een drankstand. Wij gaan gadgets verkopen, er is kinderanimatie. Dus ook voor de minder sportieve mensen is er heel wat te doen”, besluit Tielemans.