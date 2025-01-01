Herbestemming kerk Oudenaken start op 13 oktober: “Ontmoetingsruimte voor verenigingen”

Herbestemming kerk Oudenaken start op 13 oktober
De werken aan de kerk in Oudenaken starten op 13 oktober. Sinds 2017 staat de kerk leeg, maar binnenkort zal het gebouw uitgroeien tot een ontmoetingsplek in het hart van het dorp in Sint-Pieters-Leeuw. In de loop van de tweede helft van 2027 zouden de werken moeten klaar zijn. Door de herbestemming blijft de kerk een verbindende rol spelen.

Begin april startte de procedure om een aannemer aan te stellen. Die is inmiddels gekend: bouwbedrijf Pellikaan.

Schepen van gebouwen Jeroen Tiebout: “De werken aan de kerk van Oudenaken starten op 13 oktober. In de loop van de tweede helft van 2027 zou ze moeten klaar zijn. Na wat inrichting zouden we het gebouw in de eerste helft van 2028 in gebruik moeten kunnen nemen.”

Wouter De Craen, schepen van erfgoed: “We zijn bijzonder blij dat we aan de slag kunnen en de kerk van Oudenaken een nieuw leven geven als bruisende ontmoetingsplaats in het hart van Oudenaken. Dankzij deze respectvolle herbestemming koesteren we ons religieus erfgoed en geven we het een veelbelovende nieuwe toekomst.”

De gemeente zal 3,3 miljoen euro investeren in het project. Er wordt een subsidie toegekend van ruim 191.000 euro vanuit Leader voor de ontharding en er komt 250.000 euro vanuit Vlaanderen voor de herbestemming.

Oude parochiezaal verdwijnt

Uit overleg tussen de gemeente, de parochie, buurtbewoners en verenigingen groeide het plan om de functie van de verouderde parochiezaal over te brengen naar de kerk. Die zaal verdwijnt en de vrijgekomen ruimte wordt omgevormd tot een aansluitend plein.

In afwachting van de nieuwe ontmoetingsruimte, blijft de huidige parochiezaal beschikbaar. Zo kunnen verenigingen en buurtbewoners hun werking verderzetten tijdens de overgangsperiode.

Sven Reynaert, directeur Pelikaan: “Voor Pellikaan is dit niet het eerste project in Sint-Pieters-Leeuw: na de realisatie van school Den Top en de sporthal zijn we bijzonder verheugd om ook de herbestemming van de kerk van Oudenaken te mogen uitvoeren. We kijken uit naar de start van de werken op 13 oktober en zetten nu volop in op de voorbereidingen om een vlotte uitvoering te garanderen.”

