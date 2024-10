Honderden boodschappen voor kankerpatiënten op Grote Markt in Halle: “Niemand hoeft ziekte alleen te dragen”

Vandaag vraagt Kom op tegen Kanker vraagt dan extra aandacht voor mensen met kanker en hun omgeving. Elk jaar krijgen meer dan 45.000 Vlamingen te maken met kanker. “Al 25 jaar maken we duidelijk dat niemand kanker alleen hoeft te dragen”, zegt David Vansteenbrugge, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “De massale solidariteit met mensen die te maken krijgen met kanker raakt me telkens weer. Hopelijk kunnen we ooit deze dag van de agenda schrappen, maar toon intussen je solidariteit en speld je gele lintje op.”

Ook in onze regio zijn er tal van acties. “Op de Grote Markt in Halle staat een groot geel lintje opgesteld waarop mensen een hartverwarmende boodschap kunnen achterlaten”, zegt Vansteenbrugghe. “In het AZ Sint-Maria in Halle zijn er hand- en voetmassages voor mensen met kanker en is er een praatcafé en ook in het UZ Brussel worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een Oncocafé, info- en verwensessies, workshop Kickbox en een rondetafelgesprek over 10 jaar Just Move.”

De panelen met daarop de boodschappen krijgen achteraf een plekje in het AZ Sint-Maria. "Op die manier kunnen patiënten en bezoekers de woorden van solidariteit en steun nog eens nalezen en er ook moed uit puren", besluit Geert Vanhassel, woordvoerder van het Halse ziekenhuis.