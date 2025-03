Iftar bij familie Rajput Bhatti in Asse: "Ingetogen leven en liefde delen met elkaar"

Iets na zes uur 's avonds ten huize Rajput Bhatti in Asse. Het is bijna tijd voor het verbreken van de vasten met de Iftar. De zon gaat vandaag om 18u39 onder en dan mag er tijdens de Ramadan opnieuw gegeten worden. “De bedoeling van ramadan is dat we vroomheid bereiken”, zegt Ata ul manan Rajput Bhatti. “Het idee erachten is dat we spirituele verhoging bereiken door van ’s morgens tot ’s avonds niet te drinken of te eten, onze lusten bedwingen en niet te luid zijn.”

Het verbreken van de vasten met de Iftar is een feestelijk moment. Want de ramadan is bij uitstek een periode die gedeeld wordt met vrienden en familie. “Het aspect van familie is een heel belangrijk onderdeel”, zegt Ata ul manan. “Als we samenkomen gaat het om het delen van liefde voor de familieleden. We eten eerst dadels en drinken wat water, daarna bidden we en schuiven vervolgens aan tafel zoals alle andere mensen dat doen.”