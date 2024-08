Internationale kattendag: “Ze geven veel liefde, maar denk na voor je er één in huis neemt”

Sarah is al lang een enorme dierenvriend: “Toen ik in het middelbaar zat, kreeg ik van mijn mama een telefoontje: ‘ik heb een kitten gevonden’, dat was Fritske. Die heb ik opgevoed en vanaf dan is mijn liefde voor katten ontstaan.”

Fritske is intussen overleden, maar Ioor, Olaf, Dikke en de hoogzwangere Ariel kwamen erbij. Vandaag legt Sarah haar katten extra in de watten. Tegelijk doet ze een oproep: “Ik wil aan mensen zeggen, voor je een kat in huis neemt, denk er goed over na. Zorg ervoor dat je kat gesteriliseerd of gecastreerd is en zeker gechipt. Weet ook dat een kat geld kost. Goed over nadenken, het is geen speelgoed."

De liefde van Sarah voor haar katten is groot en hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. "Als ik een slechte dag heb, dan komen ze meteen bij mij, die troosten mij. We knuffelen elkaar. Je krijgt zoveel terug."