Irina De Knop blijft voorzitter Brandweerzone Vlaams-Brabant West: “Samen verder bouwen aan de toekomst”

In 2015 kende de brandweer een hervorming naar een zonale werking. Vanaf dat moment worden de posten niet meer op gemeenteniveau bestuurd, maar is er een overkoepelende zoneraad bestaande uit alle burgemeesters van de 31 gemeenten die door de zone beschermd worden. Daaruit wordt ook een zonecollege afgevaardigd met de voorzitter als politiek vertegenwoordiger. Zij worden geadviseerd in hun beslissingen door de zonecommandant, Kolonel Tom Van Esbroeck. Vorige week werd het nieuwe bestuur verkozen. Irina De Knop wordt net zoals de voorbije jaren weer voorzitter. "Met hernieuwd enthousiasme zet ik me in voor een sterke en innovatieve brandweerzone,” besluit Irina De Knop. “Samen met alle partners gaan we voluit voor de veiligheid van onze burgers en investeren we in de toekomst. Onze organisatie staat voor belangrijke uitdagingen en daarom is het belangrijk dat iedereen binnen de brandweer samen met de burgemeesters de blik houdt op wat belangrijk is voor de inwoners: een snelle, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening.”

Het komende jaar ziet de Brandweerzone heel wat uitdagingen rond digitalisering, personeelsbezetting en een duurzame infrastructuur. “We staan voor heel wat uitdagingen, maar samen met deze geëngageerde ploeg heb ik vertrouwen in de toekomst”, geeft de zonecommandant mee.